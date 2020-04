Abbiamo visto il 3D al suo meglio grazie ad “Avatar” e ora al suo peggio con Scontro tra titani. È impossibile fare qualcosa di qualità e gusto inferiori al lavoro svolto con Scontro tra titani. Ok complimenti, avete ingannato gli spettatori. Magari qualche volta la passeremo liscia, ma gli spettatori si sveglieranno. […] Quanto ci vorrà prima che gli spettatori capiscano la differenza tra bello e orribile? Un film, tre, cinque? Quando avverrà, ci saranno altri 20, 30 o 40 film in lavorazione, ma noi avremo già ucciso la gallina dalle uova d’oro.

Sono stato un artista di storyboard per molto tempo, e quando scrivo una sceneggiatura lo faccio in maniera molto visuale, descrivo usando parole che mi aiuterebbero a disegnare. [Gli artisti di storyboard] sono le prime persone, nell’intera lavorazione, a trasferire le parole in immagini: primi piani, movimenti di macchina, composizioni dinamiche… suggeriscono anche il ritmo. Persino chi si occupa di filmati di pre-visualizzazione preferisce basarsi su degli storyboard, prima, per avere una traccia sulla quale costruire. L’animazione è un processo migliorativo: si cerca in continuazione, fase dopo fase, di migliorare il lavoro svolto nella fase precedente. Un buon disegnatore di storyboard, in questo senso, ispira il lavoro di tutti.