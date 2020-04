Come sappiamo sarà Everardo Gout a dirigere il quinto capitolo del franchise di, ma che titolo avrà la pellicola?

Secondo un report dell’Hollywood Reporter il film potrebbe intitolarsi The Forever Purge, e secondo il sito Jason Blum in questo periodo di isolamento starebbero lavorando proprio al progetto, oltre che ad altri titoli come Run Sweetheart Run e Halloween Kills.

L’uscita del film nelle sale rimane ancora fissato al 10 luglio 2020, sempre che l’emergenza sanitaria che il mondo sta attraversando non faccia slittare la release nelle sale, come probabile che avvenga.

La sceneggiatura sarà ancora una volta curata da James DeMonaco mentre alla produzione troveremo la Blumhouse e la Platinum Dunes.

L’ultimo capitolo di The Purge che aveva per regista Gerard McMurray ha raggiunto l’anno scorso ottimi risultati. Con un budget di circa 13 milioni di dollari, La prima notte del giudizio ha incassato in tutto il mondo 136,9 milioni di dollari.

Questa la sinossi:

Dietro ogni tradizione c’è una rivoluzione. Il prossimo Giorno dell’Indipendenza segna l’ascesa delle nostre 12 ore annuali senza legge. Benvenuto nel movimento che è iniziato come un semplice esperimento: La Prima Notte Del Giudizio. Per abbassare il tasso di criminalità al di sotto dell’uno per cento nel resto dell’anno, i nuovi Padri Fondatori d’America (NFFA) testano una teoria sociologica che lascia sfogare l’aggressività per una notte in una comunità isolata. Ma quando la violenza degli oppressori incontra la rabbia degli emarginati, il contagio esploderà dai confini della città di prova e si diffonderà in tutta la nazione.

Cosa ne pensate del possibile titolo di The Purge 5? Diteci la vostra nei commenti!