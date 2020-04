In occasione del 25° anniversario dell’opera musicalecreata da Andrew Lloyd Webber, lo spettacolo teatrale verrà trasmesso in live su You Tube gratuitamente da questo venerdì (17 aprile).

Ricordiamo che Webber aveva aperto un suo canale You Tube nelle scorse settimane proprio per trasmettere in streaming gratuitamente in questo periodo di quarantena globale alcune delle sue più celebri opere.

Il Fantasma dell’Opera, come già avvenuto per altri spettacoli, rimarrà sul canale You Tube ber le 48 opre seguenti alla sua messa in streaming. Lo spettacolo in questione è una versione filmata di quello andato in scena nel 2011 alla Royal Albert Hall di Londra.

Qua sotto trovate la sinossi di Il Fantasma dell’Opera:

Christine Daee ha grandi doti canore, ma tutto quello che è riuscita ad ottenere finora è un posto come ballerina di fila al Teatro dell’Opera. Christine ha però dalla sua parte un misterioso ‘Angelo della Musica’, un compositore sfigurato che vive nei sotterranei del teatro e che spaventa con ogni mezzo cantanti e ballerini della compagnia, convinti che si tratti di un fantasma. L’occasione per Christine arriva quando la primadonna Carlotta abbandona le prove generali. Le viene affidato il ruolo della protagonista e la sera della prima riscuote un enorme successo. Dalla sua esibizione rimane incantato anche il ricco proprietario del teatro, il Visconte de Chagny, che si innamora, ricambiato, di Christine. La relazione amorosa tra i due scatena le ire la feroce gelosia del Fantasma che decide di rapire la bella cantante e di portarla nei sotterranei per tenerla con sé per sempre…

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

FONTE: WhatsOnStage.com