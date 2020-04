Proprio come i cinema anche i teatri sparsi per tutto il mondo hanno dovuto chiudere momentaneamente i battenti a causa dell’emergenza sanitaria data dal COVIOD-19. E per questo il celebre compositore ingleseinsieme a Universal Pictures Home Entertainment ha annunciato la nascita di un canale You Tube chiamato “The Shows Must Go On” in cui gli amanti del teatro e dei musical potranno ritrovare man mano con il passare dei giorni gratuitamente in streaming alcune delle più amate opere musicali create da Webber.

Ogni settimana sarà disponibile uno spettacolo diverso che resterà sul canale You Tube per le 48 ore dalla messa in rete. Il primo spettacolo trasmesso è stato “Joseph and The Amazing Technicolor Dreamcoat”, adattamento dello spettacolo del 2000 con protagonisti Donny Osmond, Maria Friedman, Richard Attenborough e Joan Collins. Dal 10 aprile sarà invece disponibile Jesus Christ Superstar con Tim Minchin, Melanie C eChris Moyles

Potete vedere il video annuncio nella parte superiore della pagina.

Vi invitiamo a prendere visione di quanto indicato sul sito del Ministero della Salute in merito al nuovo Coronavirus.

Trovate tutte le notizie legate all’emergenza nuovo Coronavirus in questo archivio.

Cosa ne pensate di questa iniziativa di Andrew Lloyd Webber pensata per questo periodo di quarantena? Diteci la vostra nei commenti!

FONTI: CS, YT