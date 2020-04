Da quando tutti noi abbiamo a che fare, nostro malgrado, con una pandemia, su queste pagine abbiamo già avuto a che fare con, la pellicola diche in queste settimane è stata tirata in ballo nella discussione in un paio di occasioni.

Lo abbiamo fatto dapprima perché lo stesso Edgar Wright, in giorni durante i quali l’Inghilterra non aveva ancora adottato delle misure di lockdown simili a quelle italiane, si era trovato a commentare il ben noto meme ispirato a Shaun of the Dead, quello in cui il protagonista della storia, Shaun appunto, minimizza la “questione zombi” invitando i suoi amici a rintanarsi al pub Winchester in attesa che la situazione si sgonfi da sola.

Poi l’abbiamo rifatto quando i due interpreti principali del lungometraggio, Simon Pegg e Nick Frost, hanno ricreato al telefono e ognuno a casa propria, l’iconica scena del “piano di Shaun” ribaltando completamente il tutto. L’invito, questa volta, era chiaro: state a casa!

Ebbene, con la complicità di quanto accaduto nello stato americano dell’Ohio, la horror comedy è tornata alla ribalta.

Per quale motivo? Ve lo spieghiamo subito.

Come testimoniato dal tweet qua sotto, nello stato citato i supporter repubblicani (alcuni ben riconoscibili come simpatizzanti di Donald Trump) hanno protestato richiedendo al governatore Mike DeWine (anch’egli repubblicano, fra l’altro) la riapertura delle attività commerciali non essenziali chiuse durante l’emergenza sanitaria.

La foto a corredo del tweet e del relativo articolo, ha subito riportato alla memoria di molte persone la locandina di Shaun of The Dead.

Ecco, a seguire, un po’ di ironici tweet apparsi online:

The American Shaun of the Dead remake is getting weird pic.twitter.com/UMZZ0DCSr7 — Casting Creator (@Dedwrekka) April 16, 2020

For a second there I thought this was a screenshot from Shaun of the Dead. pic.twitter.com/0kbju1f0X7 — Bookwhore Extraordinaire🍸📖🌮🍱🍾 (@BookwhoreExtrao) April 16, 2020

The American remake of Shaun of the Dead looks terrible. https://t.co/bEJACxFx8R — Nick Carter (@subcircle) April 15, 2020

This looks so much like shaun of the dead that I did a triple take. https://t.co/wRIOV419HY — ASH (@Chemically_Pure) April 15, 2020

