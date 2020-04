In una nuova intervista dedicata alla sua vita in quarantena,ha avuto anche modo di parlare del nuovo adattamento cinematografico dididiretto dae del quale sono uscite in questi giorni le prime immagini

Il regista, che diresse il film del 1984, ha ammesso di non avere alcun interesse verso la pellicola:

Perché quel film mi ha spezzato il cuore. È stato un fallimento e non mi diedero neanche il final cut. Ho raccontato questa storia un miliardo di volte, non è il film che avrei voluto fosse. Alcune parti mi piacciono molto, ma per me è stato un totale fallimento.

Ho zero interesse in Dune.

Parlando di quarantena, il regista afferma di stare molto bene:

No. È molto piacevole, ho molti progetti sui quali posso lavorare da solo, non è un problema per me.

…e spiega che impatto sta avendo sui suoi progetti:

Il lockdown interrompe tutti i lavori che coinvolgono più persone. Ci costringe a fare da soli. Sto sperimentando con la musica. Posso sperimentare con qualsiasi tipo di film che posso realizzare al computer. E posso lavorare nel mio laboratorio da falegname, costruendo cose. Posso dipingere. Non si può fare un film e penso che non sarà possibile farlo per parecchio tempo: non potremo mettere insieme una troupe per lavorare in maniera normale. È troppo pericoloso, non penso potrò fare un film finché non ci sarà un vaccino.

Gira voce che tu stia lavorando a una serie tv segreta per Netflix.

Ci sono tanti rumour. Ho un progetto che si intitola What Did Jack Do? su Netflix proprio ora. È uno show con una scimmia. Vedetelo, potrebbe aiutarvi durante la quarantena.

E l’altra serie?

Sono rumour, ma posso dirvi che ora non sto facendo niente.

Quindi sono rumour falsi.

Anche fosse vero, al momento non sto facendo nulla.

[…] Se potessi scegliere faresti un film o una serie tv?

Una serie tv. Proprio ora. I film sono in difficoltà, tranne i blockbuster. I film indipendenti non hanno possibilità. Potrebbero uscire al cinema per una settimana, nella sala più piccola, e poi subito on demand o in blu-ray. L’esperienza cinematografica è andata, ora. Andata, ma non dimenticata.

[…] Escludi la possibilità di fare un nuovo film?

Mai dire mai. Ma amo l’idea di una storia lunga, e la tv via cavo al momento è la nuova arthouse. Ha totale libertà. Il suono non è lo stesso di un cinema, l’immagine non è così grande, anche se le televisioni sono sempre più belle, quindi c’è speranza. E poi hai la possibilità di raccontare storie lunghe, quindi secondo me è la nuova arthouse.