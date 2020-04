Teems ha svelato, in effetti, di aver già visto una versione “rozza” del film:

Non posso dire nulla, ma sono così elettrizzato. Alcune settimane fa ho visto un montaggio preliminare, e magari sono un po’ di parte, ma lo stomaco mi dice che alla gente che è piaciuto l’ultimo piacerà molto anche questo. È come il primo film sotto steroidi. È la versione più grossa e più cattiva del primo.

Qualche tempo fa il produttore Jason Blum ha parlato brevemente del progetto confermando che sarà un film indipendente e autoconclusivo:

Ero preoccupato fin quando non ho visto [il secondo], anche David [Gorgon Green, il regista] lo era. Ricordate Il Signore degli Anelli e la sensazione di non assistere all’intera storia? Halloween non sarà così, darà una sensazione di completezza. C’è un primo, un secondo e un terzo atto. E un gran finale. Si capisce dalla fine che direzione prenderà il terzo, ma il secondo finirà in modo completamente soddisfacente.