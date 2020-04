Il problema non è da poco. Nonostante i set siano chiusi, da casa, le produzioni stanno lavorando, non si sono mai fermate. Continuano le pre-produzioni, continuano soprattutto le fasi di scrittura. Ma è evidente che pur potendo lavorare la situazione mondiale è talmente mutevole, talmente grave e talmente innovativa e rivoluzionaria che i film non potranno non tenerne conto. E come faranno?

Questo si chiedono in primis Stefano Sardo, presidente dei 100autori e sceneggiatore di 1992, 1993 e 1994, e Nicola Guaglianone, sceneggiatore di Lo Chiamavano Jeeg Robot, Indivisibili e L’ora legale.

Dalla loro idea e dalla loro volontà di confrontarsi con gli altri sceneggiatori italiani su cosa fare, cosa scrivere, come gestire le storie nell’era post Covid-19, nasce la Sceneggiatori Live!, un evento che BadTaste.it ospita in diretta streaming sul suo canale YouTube, questo giovedì 23 aprile alle 18:00.

Saranno un paio d’ore (e rotte) di confronto con altri 12 sceneggiatori, accuratamente alternati. Ognuno avrà il suo tempo per proporre, capire, parlare e fornire idee ma soprattutto ognuno potrà rispondere a domande, stimoli e richieste degli utenti.

La lista degli invitati che interverranno è:

Francesco Bruni (Scialla, Tutta la vita davanti)

(Scialla, Tutta la vita davanti) Menotti (Lo chiamavano Jeeg Robot)

(Lo chiamavano Jeeg Robot) Eleonora Trucchi (Baby)

(Baby) Barbara Petronio (ACAB, Diavoli)

(ACAB, Diavoli) Stefano Bises (Il Miracolo, The New Pope)

(Il Miracolo, The New Pope) Luigi Di Capua (Smetto Quando Voglio: Masterclass)

(Smetto Quando Voglio: Masterclass) Isabella Aguilar (Baby, Dieci Inverni)

(Baby, Dieci Inverni) Filippo Bologna (Perfetti Sconosciuti)

(Perfetti Sconosciuti) Fabio Bonifacci (…e allora Mambo!, Lezioni di cioccolata, Metti la nonna in Freezer)

(…e allora Mambo!, Lezioni di cioccolata, Metti la nonna in Freezer) Filippo Gravino (Fiore, Il Primo Re)

(Fiore, Il Primo Re) Francesca Marciano (Euforia, Il miracolo)

(Euforia, Il miracolo) Davide Lantieri (I delitti del BarLume, Lasciati Andare)

Lungo le due ore potrete commentare su YouTube: i commenti saranno considerati come possibili spunti, come domande e questioni da affrontare.