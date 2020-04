A partire dal 1° settembre negli Stati Uniti sarà disponibile l’edizione home video in 4K UHD di, cult del cinema degli anni ’80 diretto da Richard Donner che proprio quest’anno festeggia il suo 35° anniversario.

Ovviamente vi terremo aggiornati sull’eventuale uscita del film in questa versione anche nel nostro Paese.

Qua sotto potete vedere l’artwork dell’edizione steelbook venduta in esclusiva da BestBuy:

I Goonies, la sinossi ufficiale:

Frutto dell’immaginazione di Steven Spielberg, I GOONIES racconta di una banda di piccoli eroi lanciata in un’avventurosa ricerca ricca di imprevisti che superano la più fervida immaginazione. Seguendo una misteriosa mappa del tesoro fino a giungere in uno spettacolare regno sotterraneo pieno di passaggi tortuosi, trappole esplosive e vecchie navi pirata colme di dobloni d’oro, i ragazzi cercano di sfuggire a una famiglia di goffi e cattivi soggetti e a un mostro gentile con una faccia tale da far intenerire solo sua madre. Un’avventura per tutta la famiglia, dall’inizio alla fine delle innumerevoli peripezie, I Goonies sono un tesoro cinematografico ricco di azione mozzafiato, suspense e spettacolari effetti speciali.