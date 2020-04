La ha siglato un contratto esclusivo della durata di cinque anni con la, il colosso danese del giocattolo. In base all’accordo, le due aziende lavoreranno allo sviluppo, alla produzione distribuzione in sala di film basati sui celeberrimi mattoncini colorati.

Dopo che la partnership che legava la LEGO e la Warner Bros è giunta al termine dopo un paio di passi falsi al box-office, la Universal è riuscita a battere la concorrenza e ad aggiudicarsi questa importante alleanza.

Il tutto è stato coordinato da Donna Langley, Presidente della Universal Filmed Entertainment Group, e Jill Wilfert, capo della divisione entertainment di LEGO Group.

La major è convinta che, grazie all’unione del brand danese con le sue più celebri IP, verrà data nuova linfa alla saga cinematografica della LEGO, tanto da dare il via a una vera e propria rinascita. Da Jurassic Park, ai Mostri Classici passando per Fast & Furious c’è davvero parecchio spazio do manovra.

I film LEGO già arrivati in sala hanno avuto un incasso complessivo al box officedi 1.1 miliardi di dollari e, chiaramente, resteranno nel catalogo della Warner Bros.

Quanto al futuro, Wilfert si occuperà della produzione di tutti i progetti sviluppati e distribuiti dalla Universal. Anche Dan Lin, produttore dei precedenti film LEGO, continuerà a essere coinvolto dell’operazione.

Chiaramente vi aggiornemo mano a mano che la Universal e la LEGO annunceranno i nuovi progetti frutto di questa partnership esclusiva della durata di cinque anni.

Per lo studio si tratta di un altra importante alleanza dopo quella siglata con la giapponese Nintendo che porterà all’arrivo di un film animato di Super Mario targato Illumination Entertainment e un’area dedicata al mondo del baffuto idraulico presso il parco Universal di Osaka (attualmente chiuso per via dell’emergenza nuovo Coronavirus)

Cosa ne pensate e quanto attendete dei nuovi film LEGO basati anche sui più celebri franchise della Universal? Dite la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!