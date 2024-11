LEGO: in sviluppo tre film live action diretti da Jake Kasdan, Patty Jenkins e Joe Cornish

Pubblicazione: 01 novembre alle 17:40

Deadline annuncia che la LEGO ha ingaggiato i registi Jake Kasdan (Jumanji), Patty Jenkins (Wonder Woman) e Joe Cornish (Attack the Block) per dirigere tre film live-action per Universal Pictures basati sulla celebre proprietà intellettuale, concretizzando così l'accordo stretto nel 2019 tra le due società. I dettagli sulla trama dei tre progetti, ancora senza titolo, non sono stati rivelati.

Kasdan porterà sullo schermi una sceneggiatura originale scritta da Andrew Mogel e Jarrad Paul (The Grinder). Jenkins invece si riunirà a Geoff Johns (Wonder Woman 1984) per scrivere il suo film, di cui sarà anche produttrice con la sua società Wicious Pictures. Cornish riscriverà autonomamente il terzo progetto, a partire dalla bozza di Heather Anne Campbell (Rick & Morty) basata su un trattamento di Simon Rich (Miracle Workers).

Il mondo LEGO è in precedenza arrivato sullo schermo con i film animati The LEGO Movie, The LEGO Movie 2, LEGO Batman - Il film, e LEGO Ninjago, prodotti con la Warner e con un incasso complessivo di oltre un miliardo di dollari.

Fonte / Deadline

Recentemente, la Focus Features, branca della Universal, ha collaborato con la LEGO per il biopic su Pharrell Williams, che è stato interamente realizzato con l'animazione LEGO e arriverà nelle sale italiane il prossimo 5 dicembre ( qui il trailer ).