Dragon Trainer: la prima immagine ufficiale del film live action!

Pubblicazione: 15 novembre alle 15:30

È Empire Magazine a svelare la prima immagine ufficiale del film live action di How To Train Your Dragon, saga da noi nota come Dragon Trainer. Alla regia del film Dean DeBlois, già regista dei tre lungometraggi animati (il primo in co-regia con Chris Sanders).

In questi giorni il teaser trailer è stato mostrato al pubblico ma non è ancora arrivato online. Tuttavia sono trapelate delle immagini che mostrano una scena del film originale riprodotta fedelmente in live action, con Sdentato in CGI:

Ora Empire mostra la prima foto ufficiale, nel quale vediamo il giovane vicingo Hiccup, interpretato da Mason Thames. Il regista spiega al magazine che il passaggio al live-action conferisce a Dragon Trainer un’enfasi diversa, sia fisicamente che emotivamente:

I rischi sono molto più accentuati — avere un drago completamente credibile e foto-realistico che cammina cercando di ucciderlo... [Hiccup] rappresenta tutti i disadattati là fuori, e siamo in tanti. [...] Thames era un po' goffo, ma aveva anche quella vulnerabilità che derivava dal fatto che avesse 15 anni al momento dell’audizione.

Fonte / Empire

Il film uscirà il 13 giugno 2025.