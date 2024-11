Uno Rosso: The Rock ha deciso di distribuire il film nelle sale Imax mentre stava guardando Oppenheimer nel cinema di Christopher Nolan

Pubblicazione: 14 novembre alle 13:00

Uno Rosso, commedia di Natale con Dwayne "The Rock" Johnson già nelle sale italiane, si appresta ad uscire questo weekend in quelle americane, dove sarà distribuito anche nel circuito Imax. Una scelta che fa capo alla stessa star e che nasce mentre stava guardando Oppenheimer nel cinema del suo regista Christopher Nolan. In un'intervista per la pagina Twitter di Imax, ha infatti rivelato:

Con Uno Rosso, la nostra intenzione era di fare un film che si potesse vedere sullo schermo più grande possibile. In effetti, gli schermi più grandi sono quelli Imax. Ero a metà delle riprese e ho avuto l'opportunità di vedere Oppenheimer. L'ho visto nel cinema Imax dove Christopher Nolan, con la moglie Emma Thomas, guarda e proietta i suoi film. Ho anche chiesto di potermi sedere nello stesso posto di Chris.

Se però Oppenheimer si era rivelato un grande successo al botteghino, con quasi un miliardo di dollari incassati globalmente, Uno Rosso, a partire da un budget monstre, probabilmente non replicherà questi risultati: le prime stime parlano di un weekend di esordio da circa 20 milioni. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.