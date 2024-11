Uno Rosso: The Rock ammette i ritardi sul set, ma considera "str*onzate" le accuse di comportamenti inappropriati

Pubblicazione: 12 novembre alle 09:14

Con Uno Rosso che si appresta a uscire nelle sale statunitensi (mentre è già arrivato in quelle italiane) il suo attore protagonista Dwayne "The Rock" Johnson ha affrontato finalmente le accuse imputategli in merito alla travagliata lavorazione della pellicola. Ad aprile, vi riportavamo infatti che la commedia di Natale targata Amazon aveva raggiunto i 250 milioni di budget a causa anche del comportamento poco professionale della star, che secondo quanto riferito arrivava sul set anche con 8 ore di ritardo. In un'intervista con GQ, il diretto interessato ha ammesso che "succede" ma "non così tante volte. Quanto riportato è ridicolo".

Nel report si raccontava anche che Johnson aveva l'abitudine di fare la pipì nelle bottiglie d'acqua quando non era vicino alla sua roulotte, per non perdere tempo andando alla toilette pubblica. "Succede… Ho detto mille volte: 'Ehi, sono qui. Venite a chiedermelo'", rivela.

Al di là dei ritardi e delle sue abitudini, la star taccia come "str*nzate" tutte le controversie nate dal report della scorsa primavera. A sua difesa interviene il regista Jake Kasdan:

[Dwayne] non ha mai perso un giorno di lavoro. Ha un sacco di cose da fare. A volte può arrivare in ritardo, ma Hollywood è così per tutti. Ho fatto tre grandi film con lui [Uno Rosso e gli ultimi due Jumanji, ndr.]. Non l'ho mai visto comportarsi in modo diverso da quello di ogni singola persona sul set.

Rispetto ad alcune cose che ho visto in altri film con altri attori che non solo sono inconsapevoli del tempo e degli sforzi degli altri, ma anche imprevedibili, ho trovato Dwayne [ben diverso]: sappiamo tutti esattamente cosa farà e quando lo farà.

Gli fa eco la co-star Chris Evans:

A sostegno della sua tesi, Evans racconta quando sul set Johnson ha regalato un totale di 100.000 dollari a vari membri della troupe:

Il piatto [in palio] era arrivata a quattro o cinquemila dollari o giù di lì, e prima che tirassero fuori il nome, Dwayne ha detto: “A quanto è il piatto in questo momento?””. E qualcuno ha risposto: “Non lo so, quattromila”. E lui ha ribattuto: "Facciamo 20 mila". Hanno tirato fuori un nome e chi vinceva perdeva. Dwayne ha rincarato poi la dose: "Dovremo rifarlo. Che ne dite di 30 questa volta?”. Tutti sono impazziti. E poi ancora un'altra volta. Ed erano 50. Credo che in un venerdì Dwayne abbia regalato qualcosa come quasi centomila dollari.

Trovate tutte le informazioni su Uno Rosso nella nostra scheda.