Tim Miller e la rivoluzione di Secret Level: "Ho trovato il modo di amare tutto ciò che ho fatto nella vita"

Il 10 dicembre approderà su Prime Video l’attesissima serie antologica animata per adulti, Secret Level, prodotta da Amazon MGM Studios e Blur Studio, che presenterà agli spettatori storie originali ambientate negli universi di alcuni dei videogiochi più amati al mondo.

È divertente che tu abbia parlato dei trailer, perché amo così tanto i trailer che quando ho pensato per la prima volta a questa serie, quando abbiamo dovuto decidere quale sarebbe stata la campagna promozionale e quanti trailer avremmo realizzato, io ho detto: "Voglio realizzare sei trailer, cazzo" perché abbiamo così tanto materiale che ogni episodio potrebbe avere il suo incredibile trailer. E c'è così tanto, tanti tipi di scene da trailer, tanti grandi momenti dei personaggi o scene d'azione epiche che sapevo che avremmo potuto facilmente montare sei o sette trailer che sarebbero stati fantastici, anche se ovviamente i trailer non sono indicativi della qualità finale. Penso che nel nostro caso sia vero, perché tutti gli episodi sono fantastici, ci credo davvero.

Tim Miller : Oh sì, [...] quando vai a proporre cose del genere in questa industria, a Hollywood o altrove, la prima reazione di tutti è: "Beh, non riuscirai mai a far lavorare insieme tutte quelle persone". E invece è stato molto facile perché l'unione di tutte queste diverse proprietà intellettuali e di diversi sviluppatori di giochi va a beneficio di tutti, perché si tratta di una marea pronta a sollevare tutte le barche. [...] Credo che si stiano rendendo conto adesso dei vantaggi, anche se noi l'abbiamo sempre saputo fin dall'inizio.

In un mondo dove regnano egoismo e l'autoreferenzialità, tu stai facendo l'opposto, unendo tutto questo mondi e soprattutto tutti questi sviluppatori insieme. Ti rendi conto che è qualcosa che non accade molto spesso?

Keanu Reeves era venuto a parlarmi di un progetto diverso visto che aveva adorato Love, Death & Robots, così gli ho detto "Ehi, ho questo altro progetto, Secret Level, vuoi farne parte?" e lui ha detto "certo, caz*o, sì". Quindi è davvero fantastico che tutti questi attori, anche se sono star del cinema, siano anche fan della cultura popolare, dei giochi e dell'animazione, e sono felici di farne parte. Non è un grande impegno di tempo per molti di loro, anche se, come nel caso di Keanu, ha fatto il motion e il facial capture, oltre alla voce. Ma tutti giocano ai videogiochi e ne sono grandi appassionati, quindi è divertente ritrovarsi insieme, è stato quasi come una piccola rimpatriata per alcuni di noi.

E poi Ariana Greenblatt è in Spelunky, ci eravamo già conosciuti sul set delle riprese aggiuntive di Borderlands, mentre Kevin Hart è in un altro episodio assieme a sua figlia Heaven Hart, che è venuta sul set un giorno e si è rivelata come una grande fan dell'animazione.

Voglio dire che una cosa importante nella vita è che ho trovato il modo di amare tutto ciò che ho fatto, senza limitarmi a fare solo le cose che amavo. Quando sono stato cameriere per 10 anni e ho fatto il lavapiatti, ho amato, ca*zo, servire ai tavoli e ho cercato di dare il miglior servizio possibile. Quando appendevo tende e consegnavo mobili, trovavo qualcosa da amare anche in quello, sono fatto così.

Sono fortunato ad avere questo atteggiamento, non è che mi costringo a farlo perché sono così bravo, è solo che sono stato fortunato.

Detto questo, se sei innamorato di questo mondo o di questi mondi, sei un nerd proprio come tutte queste persone qui, il che è fantastico perché quando ero giovane era una comunità molto piccola quella che amava queste cose, erano tutti generi di nicchia, fantascienza, fantasy, c'erano pochi fan e ora è un fenomeno culturale dominante. È fantastico quando vedi un genitore, mamma, papà, i bambini tutti vestiti come i loro personaggi di fumetti preferiti, è davvero qualcosa di meraviglioso che unisce tutti.

Io adoro queste cose ed è fantastico che posso lavorare in questa industria ed emozionarmi così tanto. [...] Ma c'è molta merd* che devi sopportare, molte cose che non vuoi fare, ma alla fine, chi se ne frega, no? È così e capita a tutti. E quindi cerchi solo di renderti conto che nonostante oggi ti tocchi un panino del cazz*, resti la persona più fortunata del mondo, e domani magari mangerai un pasto gourmet. Se non dovessimo affrontare certe difficoltà, sarebbe sbagliato, non ci sarebbe alcuna crescita. Tutti dovrebbero soffrire un po', la sofferenza ti fa tenere i piedi per terra.

È divertente quando arrivi a Hollywood e lavori con tutte queste persone a diversi livelli perché posso onestamente dire che anche Jim Cameron, anche David Fincher, anche Ryan Reynolds o Arnold Schwarzenegger devono fare cose che non vogliono fare. Devono lavorare anche se è la loro passione. Tutti pensano che sia davvero facile, ma ad esempio ho visto un'intervista con Guillermo del Toro che diceva: "Tutti pensano che sia facile per me, ho fatto 12 film ma ne ho sviluppati 48, e gli altri non sono stati realizzati. Ho impiegato tempo, sangue e passione, ma ho fallito". Io mi sento allo stesso modo, prima che Love, Death & Robots fosse realizzato, sono stato 10 anni a implorare le persone di realizzare qualcosa del genere. E poi, quando finalmente arrivi al traguardo, la gente dice: "Oh, è un successo", ti senti gratificato ma ripensi ancora a quei 10 o 12 anni e centinaia di incontri dove sei stato deluso. Ma tutto questo, in realtà, rende le cose ancora più belle.