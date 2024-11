Tomb Raider: Sophie Turner impegnata nelle trattative per il ruolo di Lara Croft

Pubblicazione: 14 novembre alle 20:47

Le nuove indiscrezioni provenienti da fonti vicine alla produzione della serie sostengono che sarà Sophie Turner a interpretare l'iconico ruolo di Lara Croft nella nuova serie di Tomb Raider che sta venendo sviluppata da Phoebe Waller-Bridge ed è destinata alla piattaforma di streaming Amazon Prime Video.

Per ora, tuttavia, Amazon MGM Studios non ha voluto confermare le trattative con la star dello show Il Trono di Spade, diventata famosa grazie alla parte di Sansa Stark e recentemente sugli schermi anche con lo show Joan.

Nelle versioni del personaggio per il grande schermo il ruolo di Lara Croft era stato interpretato da Angelina Jolie e Alicia Vikander.

Waller-Bridge, in precedenza, aveva dichiarato che il personaggio di Lara Croft significa molto per lei e non vede l'ora di intraprendere questa avventura. Phoebe sarà una delle produttrici dello show insieme a Jenny Robins di Wells Street Productions, Dmitri M. Johnson di dj2 Entertainment, Michael Sheel, Legendary Television e Crystal Dynamics.