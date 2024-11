Secret Level, Tim Miller sul lavoro con Arnold Schwarzenegger e Keanu Reeves: "È stata come una piccola rimpatriata"

Pubblicazione: 18 novembre alle 10:58

A dicembre arriverà su Prime Video l’attesissima serie antologica animata per adulti, Secret Level, prodotta da Amazon MGM Studios e Blur Studio.

Alla regia troviamo, regista di Deadpool, Terminator: Destino oscuro e Love, Death & Robots, che abbiamo incontrato alcune settimane fa al Lucca Comics & Games.

Il regista ci ha parlato, tra le tante cose, del gremitissimo cast composto da Arnold Schwarzenegger (Terminator), Kevin Hart (Jumanji), Keanu Reeves (John Wick), Temuera Morrison (Star Wars: The Book of Boba Fett, Chief of War) , Ariana Greenblatt (Barbie), Heaven Hart, Emily Swallow (The Mandalorian), Gabriel Luna (The Last of Us, Terminator: Destino oscuro), Ricky Whittle (American Gods, Land of Bad), Patrick Schwarzenegger (The White Lotus), Merle Dandridge (The Last of Us), Claudia Doumit (The Boys), Adewale Akinnuoye-Agbaje (Lost, The Union), Clive Standen (Vikings, The Morning Show), Laura Bailey (La leggenda di Vox Machina) e Michael Beach (The Perfect Couple, Tulsa King):

Cerco di creare un'atmosfera davvero amichevole sui film che faccio e sui progetti che realizzo, quindi mi ritengo fortunato visto che posso avanzare proposte sulla base di un'amicizia. Arnold [Schwarzenegger] è una persona fantastica, ci siamo divertiti molto a girare Terminator, così come Gabe Luna, che è l'altro Terminator e che interpreta il re nello stesso cortometraggio.

Un fotogramma da "Secret Level" con Keanu Reeves

Keanu Reeves era venuto a parlarmi di un progetto diverso visto che aveva adorato Love, Death & Robots, così gli ho detto "Ehi, ho questo altro progetto, Secret Level, vuoi farne parte?" e lui ha detto "certo, caz*o, sì". Quindi è davvero fantastico che tutti questi attori, anche se sono star del cinema, siano anche fan della cultura popolare, dei giochi e dell'animazione, e sono felici di farne parte. Non è un grande impegno di tempo per molti di loro, anche se, come nel caso di Keanu, ha fatto il motion e il facial capture, oltre alla voce. Ma tutti giocano ai videogiochi e ne sono grandi appassionati, quindi è divertente ritrovarsi insieme, è stato quasi come una piccola rimpatriata per alcuni di noi.

Tim Miller al Lucca Comics & Games per presentare il suo "Secret Level"

La serie sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo dal 10 dicembre, con nuovi episodi in uscita il 17 dicembre.