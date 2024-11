Wicked: nell'edizione italiana verranno doppiate anche le canzoni

Pubblicazione: 09 novembre alle 10:18

Sale l'attesa per l'uscita di Wicked, prevista per il 21 novembre nei cinema italiani. Il celeberrimo musical arriva sul grande schermo in un film diviso in due parti (una in uscita nel 2024 e una in uscita nel 2025), e con l'avvicinarsi della data di lancio i fan dell'originale iniziano a chiedersi se la versione che vedranno sugli schermi italiani sarà doppiata integralmente o meno.

Stando ai trailer usciti finora, le canzoni dovrebbero rimanere inalterate, ovvero in inglese con i sottotitoli. A Lucca Comics and Games abbiamo visto una scena doppiata del film, ma non includeva una canzone, quindi il dubbio è rimasto.

Ma ora la divisione locale di Universal Pictures chiarisce la situazione. In risposta a uno dei tanti commenti sui social che chiedeva spiegazioni sull'edizione italiana, la major ha confermato che il film sarà disponibile in due versioni:

Ciao, in Wicked, le canzoni saranno in lingua originale nella versione con sottotitoli, e in italiano nella versione doppiata. Al cinema dal 21/11!

La notizia è stata anche confermata dall'ufficio stampa. Nella versione in italiano, quindi, tutte le canzoni verranno tradotte e doppiate, mentre per sentire le voci delle protagonistee del resto del cast bisognerà affidarsi all'edizione originale con i sottotitoli.

Starà quindi ai fan più attenti trovare il cinema che proietterà la versione originale, nella speranza che la Universal la distribuisca in un numero consistente di copie.

I doppiatori di Wicked

In attesa di sapere chi doppierà le canzoni, sappiamo che Eva Padoan sarà la voce di Elphaba, Margherita De Risi sarà la voce di Glinda, Alessandra Korompay sarà Madame Morrible, Angelo Maggi sarà il Mago di Oz e Mauro Gravina sarà il dottor Dillamond.