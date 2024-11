Wicked: a Lucca Comics & Games mostrati tanti dietro le quinte e una scena in anteprima!

Pubblicazione: 01 novembre alle 17:52

Wicked è stato uno dei grandi protagonisti dell'Area Movie oggi a Lucca Comics & Games: un cinema Astra gremito ha infatti potuto assistere a una clip di 4 minuti in anteprima mondiale assoluta.

Il film di Jon M. Chu, prima parte di un adattamento in due parti dell'amatissimo musical di Broadway, uscirà al cinema il 21 novembre. Il panel che si è tenuto a Lucca ha permesso al pubblico di scoprire molto di più sull'imponente produzione, grazie a numerose featurette dietro le quinte che hanno mostrato nel dettaglio non solo la lavorazione e alcuni momenti sul set, ma anche il momento in cui le protagonistehanno saputo che avevano ottenuto la parte. Un momento molto commovente, visto il forte legame che entrambe hanno con il musical originale e i suoi personaggi.

Alla fine del panel è stata anche mostrata una clip di quattro minuti, una delle scene più attese di tutto il film e cioè il momento in cui Elphaba e Glinda incontrano il Mago di Oz, ruolo che verrà reso ancora più iconico di quanto già non sia dal suo interprete, ovvero Jeff Goldblum.

Le prime due featurette uscite nelle ultime ore sono dedicate alle protagoniste, e raccontano una settimana sul set con Ariana Grande e Cynthia Erivo:

La terza featurette, invece, è incentrata sul paese dei Mastichini, un set in gran parte costruito dal vivo con uno sforzo produttivo davvero notevole: