Poco fa, nella nostra area games, vi abbiamo raccontato un aneddoto che ha a che fare proprio con il popolare titolo uscito da circa un mese su Nintendo Switch. In corti discorsi è accaduto ciò: la star de Il Signore degli Anelli è sbarcata sull’isola di una giocatrice di nome Jessa che, tramite twitter, aveva avvisato la community di giocatori che, dalle sue parti, Mirco e Marco stavano acquistando le rape per ben 599 Stelle.

Traduciamo il tutto per i non avvezzi.

Il mercato delle Rape è, storicamente, una delle dinamiche più importanti per fare soldi nel mondo di Animal Crossing. In New Horizons, una volta sbloccata la Bottega di Nook, ogni domenica mattina sull’isola vi verrà a far visita Brunella, una tenera cinghialina. La venditrice è la nipote di Nella, che si occupava delle Rape fino a New Leaf. Costei vi proporrà di acquistare delle rape a un prezzo che varia ogni domenica. Rape che vanno poi rivendute ai due Tanuki entro il sabato successivo seguendo un procedimento che è assimilabile a quello delle azioni in borsa. Ogni giorno vi proporranno due valutazioni (quella “mattutina” e quella “pomeridiana” che si attiva a mezzogiorno) con fluttuazioni variabili da cifre ben al di sotto di quella di acquisto delle rape ad altre decisamente superiori, come quella citata nel nostro articolo.

Elijah Wood si è intrattenuto per un po’ nell’isola che Jessa ha battezzato Ahch-To, in onore all’isola rifugio di Luke Skywalker nella nuova Trilogia di Star Wars. Nel momento in cui Wood stava per entrare in aeroporto per tornare “a casa”, gli è stato chiesto, via chat, un commento su Gli Ultimi Jedi, la pellicola di Rian Johnson di cui è grande fan.

La risposta dell’attore è stata decisamente inequivocabile: “Lunga vita a Rian Johnson!”

Rian Johnson ha dato prova di aver decisamente gradito i complimenti ricevuti tramite Animal Crossing: New Horizons impiegando la foto qua sopra come copertina del suo profilo Twitter:

