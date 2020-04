Dall’8 aprile è online Posso.it , piattaforma digitale ideata da One More Pictures e realizzata da Direct2Brain in collaborazione con Rai Com. Su Posso.it chiunque può mettere a disposizione, gratuitamente, le proprie competenze e abilità, oltre a una piccola parte del proprio tempo, così come possono cercare le risposte a domande e a problemi che in un altro momento sarebbero state più facilmente a portata di mano. La tecnologia aiuta a colmare la distanza fisica, in questo momento di emergenza obbligata, e avvicina le persone che vogliono usare il tempo anche per rendersi utili. “In tempi tanto difficili per tutti, ho voluto mettere in pratica un’idea semplice, iniziando da me stessa: ho reso disponibile la nostra competenza in campo digitale e produttivo accumulata in anni di esperienza,” spiega Manuela Cacciamani, founder e produttrice di One More Pictures e ideatrice del progetto. “Sono profondamente convinta che l’innovazione può migliorare la vita, anche delle persone meno tecnologiche, aiutando a combattere il senso di inutilità e lo sconforto che ogni tanto ci assale tutti. Una comunità digitale attiva e positiva mette in moto le energie di oggi e inizia a costruire il mondo che troveremo dopo l’emergenza, facendo leva sui valori fondanti di una società solidale e sui talenti degli italiani. Aiutare gli altri ci fa sentire meglio”.

A sostenere il progetto artisti, professionisti e sportivi amati dal pubblico: Giulio Base, Alessio Boni, Massimiliano Bruno, Giovanni Caccamo, Cristiana Capotondi, i fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo, Eleonora Gaggero, Claudia Gerini, Valeria Golino, Nicola Guaglianone, Lodo Guenzi, Gabriele Mainetti, Gabriele Muccino, Rocio Munoz Morales, Francesco Pannofino, Katia Ricciarelli, Sebastiano Somma, Samanta Togni. I giornalisti Tonia Cartolano, Francesco Giorgino, Alberto Matano, Andrea Vianello. I campioni del Mondo Antonio Cabrini e Andrea Lucchetta; Victor Perez, pluripremiato VFX Supervisor dei blockbuster “Harry Potter” e “Pirati dei Caraibi”, e tanti altri ancora.

Tutti saranno disponibili anche per “Eventi speciali” in esclusiva, insieme alle maestranze del Cinema della Roma Lazio Film Commission.

Anche il nostro Francesco Alò è coinvolto nell’iniziativa, e in questi giorni ha intervistato, in tre eventi speciali, registi come Gabriele Muccino e i Fratelli D’Innocenzo, oltre allo sceneggiatore Nicola Guaglianone.

Qui sotto potete vedere gli estratti delle tre interviste, seguiti dal calendario dei prossimi eventi speciali che potrete seguire iscrivendovi al sito.