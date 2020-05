In occasione del 4 maggio (May The Fourth Be With You)ha riesumato un vecchio fotomontaggio da lui creato e risalente al 2017 per celebrare lo

In questa versione – aggiornata ad alta definizione – il regista ha modificato un fotogramma del suo Batman V Superman – Dawn of Justice, facendo reggere al paladino di Gotham una spada laser simile a quella di Darth Maul, tappezzando l’ambiente di graffiti che richiamano l’universo di George Lucas.

Questi crossover di Snyder che fondono l’universo di DC e quello di Star Wars non sono una novità per i fan, ricordate il trailer mash up di qualche anno fa?

Diretto da Zack Snyder, Batman V Superman – Dawn of Justice è arrivato nelle sale nel 2016; oltre a Ben Affleck nei panni di Batman e di Henry Cavill in quelli di Superman, la pellicola vede anche la presenza della candidata all’Oscar Amy Adams (“American Hustle”) nei panni di Lois Lane, Jesse Eisenberg (“The Social Network”) in quelli d Lex Luthor, Diane Lane (“Unfaithful-L’amore infedele”) è Martha Kent e Laurence Fishburne (“Tina-What’s Love Got to Do with It”) nel ruolo di Perry White; gli attori premi Oscar Jeremy Irons (“Il mistero Von Bulow”) nel ruolo di Alfred, Holly Hunter (“Lezioni di piano”) in quello della Senatrice Finch; oltre a Gal Gadot nel doppio ruolo di Wonder Woman/Diana Prince.

Snyder ha diretto il film da una sceneggiatura di Chris Terrio e David S. Goyer, ispirato ai personaggi della DC Comics, compreso Batman, creato da Bob Kane con Bill Finger e Superman, creato da Jerry Siegel e Joe Shuster. Il film è prodotto da Charles Roven e Deborah Snyder, con Wesley Coller, Geoff Johns e David S. Goyer come produttori esecutivi.

Il team creativo dietro la macchina da presa di Snyder comprende il direttore della fotografia Larry Fong (“300,” “Watchmen”) e lo scenografo Patrick Tatopoulos (“300: L’alba di un impero”), e dal suo team di “L’uomo d’acciaio”, il montatore David Brenner, il costumista Michael Wilkinson, il supervisore agli effetti visivi John “DJ” DesJardin e il compositore premio Oscar Hans Zimmer (“Il Re leone”) che ha lavorato in tandem con Junkie XL (“Mad Max: Fury Road”).

Cosa ne pensate di questo tributo? Fatecelo sapere nei commenti!

Fonte: Twitter