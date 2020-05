A metà febbraio avevamo tutti accolto con gioia la notizia cheaveva accettato di tornare in scena nel sequel di

L’uscita di questo progetto non è prevista per Disney+, la piattaforma streaming della casa di Topolino, ma per il grande schermo e anche se attualmente le riprese dei film di tutte le major sono in pausa è ipotizzabile che lo sviluppo creativo di questo film stia comunque proseguendo.

Tornando a Rick Moranis, l’attore compare come guest star proprio nell’episodio dedicato a Tesoro, mi si sono Ristretti i Ragazzi della serie Oggetti di Scena, disponibile su Disney+ dallo scorso primo maggio. In questa produzione Dan Lanigan ci accompagna alla ricerca delle prop di alcune leggendarie produzioni dello studio intervistando, di volta in volta, i realizzatori delle medesime o chi le ha, appunto, dovute maneggiare in scena.

Le uniche cose che tenevo dai set dei film in cui lavoravo erano gli occhiali, visto che erano graduati. Ho anche tenuto un po’ di foto 8 x 10 che ho impiegato per raccogliere dei fondi a delle aste. Tutte robe andate ormai.

Nel corso della puntata, Rick Moranis spiega anche che, secondo lui, Tesoro, mi si sono Ristretti i Ragazzi regge ancora grazie al lavoro fatto da Joe Johnston, regista che tornerà alla direzione dell’annunciato sequel:

Aveva una precisa idea nella sua testa e, in quel film, io ho fatto davvero l’attore! Penso di averlo fatto impazzire un paio di volte perché cercavo di inserire più aspetti comici. Ero sempre alla ricerca di una maniera per “interrompere” una scena e inserire più battute, mentre il povero Joe cercava di fare un film!

