Dopoc’è un altro film all’orizzonte per: si tratta, come riporta Deadline , dell’adattamento cinematografico del fumetto

Pubblicato in quattro parti nel 1999, Ball and Chain è la storia di Edgar e Mallory Bulson, una coppia che ha deciso di separarsi dopo continui litigi. Un giorno, tuttavia, una misteriosa meteora dona a marito e moglie energie extraterrestri che gli conferiscono dei super poteri. Basteranno queste nuove abilità a far filare liscio il loro matrimonio?

Lo script è a cura di Emily V. Gordon (The Big Sick – Il matrimonio si può evitare… l’amore no), mentre tra i produttori figurerà Kevin Misher della Seven Bucks (la casa di produzione di Dwayne Johnson e Dany Garcia)

Il progetto ha attirato l’attenzione di molte distribuzioni e pare che Netflix sia in prima linea per accaparrarselo.

Ricordiamo che vista l’emergenza Coronavirus la Disney ha deciso di rinviare tutte le sue pellicole del suo calendario, provocando un effetto domino sui progetti di tutte le etichette della major, Marvel e 20th Century Studios.

Jungle Cruise con Emily Blunt e Dwayne Johnson è stato di conseguenza rimandato di un anno, al 30 luglio del 2021. Il film d’avventura è ispirato all’omonima storica attrazione di Disneyland, in California.

Dwayne Johnson veste i panni di Frank Wolff, capitano di una barca fluviale, mentre Emily Blunt è la dottoressa Lily Houghton.