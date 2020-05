Illuminerdi riporta in esclusiva di aver appreso che un progetto targato Marvel Studios legato aè entrato indi sviluppo.

Sono anni che si parla della possibilità che il supereroe debutti nell’Universo Cinematografico Marvel e sembra che quel giorno sia sempre più vicino. Il sito precisa che al momento non è chiaro se si tratti di un progetto destinato al cinema o a Disney+, ma suggerisce che sia in realtà previsto per il grande schermo.

Kevin Feige, ricordiamo, lo aveva definito l’anno scorso uno dei personaggi con un “potenziale immediato”:

Diciamo che Nova è…sul nostro tabellone con tutti i personaggi dal potenziale immediato. Questo grazie al legame con l’universo dei Guardiani e perché i fumetti sono una grossa fonte di ispirazione a più riprese. E comunque è vero, era in una delle prime stesure di Guardiani della Galassia.

Il film di James Gunn non è stato il solo potenziale trampolino di lancio per il personaggio: gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely hanno infatti svelato che era stato preso in considerazione per essere introdotto in Avengers: Infinity War o Avengers: Endgame, prima che la produzione cambiasse idea.

Secondo voi un progetto Nova targato Marvel Studios è più adatto a un debutto su Disney+ o sul grande schermo? Diteci cosa ne pensate nei commenti!