Doveva arrivare al cinema a ottobre 2021 , ma la Disney ha deciso di approfittare della sua neonata piattaforma e, forse, del clima di incertezza scatenato dalla pandemia per portarenelle nostre case attraverso Disney+.

La produzione teatrale di Broadway, girata dal vivo sul palco al Richard Rodgers Theatre e i cui biglietti sono arrivati a a costare 500 dollari l’uno (parliamo della versione con il cast originale), sarà disponibile a partire dal 3 luglio anche in Italia.

Stando a un pezzo di Deadline di qualche settimana fa, la Disney avrebbe pagato la bellezza di 75 milioni di dollari per avere i diritti di questa registrazione, che è stata effettuata al Richard Rodgers Theatre di Manhattan due settimane prima che la formazione originale del cast si sciogliesse.

Il film durerà 2 ore e 40 minuti e sarà composto da tre registrazioni dal vivo (per ottenere un montaggio più cinematografico) oltre che da alcune scene registrate senza pubblico. Alla regia Tony Kail, già alla guida dello spettacolo teatrale.

Il musical ha vinto 11 Tony e il premio Pulitzer.

Sorpresa! La produzione originale di Broadway di Hamilton, filmata DAL VIVO sul palco del Richard Rodgers Theater, arriverà in esclusiva su @DisneyPlusIT il 3 luglio. Shout it to the rooftops! #Hamilfilm pic.twitter.com/Z2UfWnQn6H — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) May 12, 2020

Ricordiamo che il cast originale comprendeva Miranda come Alexander Hamilton, Daveed Diggs come Marquis de Lafayette e Thomas Jefferson, Leslie Odom Jr. come Aaron Burr, Christopher Jackson com George Washington, Jonathan Groff come King George, Renee Elise Goldsberry come Angelica Schuyler e Phillipa Soo come Eliza Hamilton.

Curiosi di vedere Hamilton su Disney+?