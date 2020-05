Qualche giorno faha salutatoe il suo Luke Skywalker con un messaggio , pubblicato sui suoi profili social, dove ha definito l’ultima pellicola della saga, L’Ascesa di Skywalker, come un film “agrodolce”.

Dalle pagine di Entertainment Weekly l’attore che fin dal “lontano, lontano” 1977 è indissolubilmente legato all’iconico Jedi ha spiegato il perché del suo addio all’epopea di George Lucas.

Queste le parole di Mark Hamill:

Oh, no, non potrei immaginarlo [il ritorno in Star Wars, ndr.]. Ho avuto un inizio, una metà e una fine […] Il mio addio a Star Wars è avvenuto con l’Episodio 9 ed è stato agrodolce. Amo tutte queste persone e provo senza dubbio affetto sia per George che per i personaggi che ha creato. Gli sono incredibilmente grato per quello che mi ha dato e per quello che ha fatto per la mia carriera, ma non voglio essere avido. Ci sono ancora tante storie da raccontare e tanto attori grandiosi che possono farlo, non hanno bisogno di me.