La, come tutte le major e società di distribuzione cinematografica, ha dovuto necessariamente rivedere e rimandare l’uscita dei vari film in listino a causa dell’emergenza nuovo Coronavirus che, dalla Cina, si è poi propagata in tutto il mondo.

La situazione è tutt’ora in divenire perché la gestione della pandemia sta evolvendo in maniera differente nelle varie nazioni e la “ripartenza” della cosiddetta Fase Due assume contorni diversi da paese a paese.

Premesso ciò, la Disney ha comunque aggiornato il calendario delle uscite per il 2020 confermando la fedeltà alla sala anche se, come spiegato qualche giorno fa, dal CEO Bob Chapek circa l’eventuale distribuzione su Disney+ di progetti inizialmente destinati al cinema:

Si tratterà di scelte deliberate che verranno stabilite per ciascun film. Non ci saranno regole rigide e veloci. La situazione del COVID ci ha insegnato che devi adottare una certa flessibilità, devi essere agile e noi resteremo agili. Ma crediamo sempre nella finestra cinematografica. Parlando dei film che potrebbero arrivare dopo Artemis, forse ce ne saranno altri che metteremo direttamente su Disney+, ma, per il momento, per la maggior parte dei tentpole Disney ci limiteremo ad attendere la disponibilità di slot cinematografici.

A seguire potete trovare la lista completa dei film in arrivo al cinema nel 2020 (le date fanno ovviamente riferimento al mercato statunitense):

Mulan – 24 luglio

Empty Man – 7 agosto

New Mutants – 28 agosto

The Beatles Get Back – 4 settembre

The King’s Man – 18 settembre

Delitto sul Nilo – 9 ottobre

Everybody’s Talking About Jamie – 23 ottobre

Black Widow – 6 novembre

Deep Water – 13 novembre

Soul – 20 Novembre

Free Guy – 11 dicembre

West Side Story – 18 dicembre

The Last Duel – 25 dicembre (limited release)

A queste date relative alla distribuzione in sala, vanno aggiunte quelle di Hamilton, il musical di Lin-Manuel Miranda in arrivo il 3 luglio sulla piattaforma e quella di Artemis Fowl, la pellicola di Kenneth Branagh, adattamento del best-seller di Eoin Colfer, dal 12 giugno disponibile in streaming.

Cosa ne pensate e quanto attendete queste nuove pellicole targate Disney? Ditecelo nei commenti!

Vi invitiamo a prendere visione di quanto indicato sul sito del Ministero della Salute in merito al nuovo Coronavirus.

In questa pagina trovate tutte le nostre notizie collegate alle ripercussioni che tutto ciò sta avendo sull’industria del cinema.