Se c’è una persona che ha una certa esperienza in materia die del fandom collegato alla saga questa è, di sicuro,, la star che dal 1977 a oggi, è legata al ruolo di Luke Skywalker.

In una nuova intervista concessa al The Daily Beast, Mark Hamill ha dichiarato di essere alquanto scioccato nel constatare l’elevato livello di litigiosità raggiunto dai fan di Star Wars, fattore questo di cui anche noi di BadTaste abbiamo fatto una puntuale cronaca da quando la saga è tornata in sala con Il Risveglio della Forza.

Fra fazioni che s’insultano aspramente sui social, offese e ingiurie rivolte al cast e ai realizzatori la casistica offre tanti esempi davvero pessimi. Esempi pessimi che, però, vengono controbilanciati e ridimensionati in quelle occasioni come le Star Wars Celebration in cui le persone si possono (al momento, si potevano) riunire per vivere collettivamente l’amore verso le storie ambientate nella galassia lontana lontana ideata da George Lucas.

L’opinione di Mark Hamill sull’intera faccenda è la seguente:

Non so quando, nel corso del tempo, il fandom sia diventato così litigioso. Le persone sono così supponenti e categoriche e non riescono a fare a meno di esserlo perché hanno vissuto così a lungo con questi personaggi. A prescindere che fosse con l’Episodio VII, VIII o IX, se avessi avuto dei disaccordi avrei detto a chiunque “Beh, non so se questo possa andare bene”. Ma alla fin fine abbiamo tutti lo stesso obbiettivo: realizzare il miglior film che puoi. Adoro il nuovo cast. I personaggi sono grandiosi e gli attori sono perfetti. Anzi, mi piacerebbe aver lavorato di più insieme a loro perché ero molto isolato. Ma sai, già di base non mi aspettavo per niente che sarei tornato a lavorare a questa saga. È stata un’esperienza agrodolce fondamentalmente perché sono stato in grado di viverla in modo differente da quando avevo venti anni. È stato divertente farne parte e, in un certo qual modo, è stato anche triste sapere che l’Episodio IX sarebbe stata la mia ultima volta nei panni di Luke.

