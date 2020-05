È disponibile da ieri su Disney+, un nuovo cortometraggio della durata di nove minuti prodotto daiall’interno della serie SparkShorts.

Si tratta della prima produzione della Pixar con un protagonista omosessuale, e non è un caso che il corto sia uscito adesso, a pochi giorni dall’inizio del mese del Pride. Il corto si apre con una scena alquanto surreale: un cane e un gatto piombano sulla terra da un arcobaleno, e lanciano una sorta di “incantesimo” verso un cagnolino. Scopriamo che il cucciolo è di proprietà di una coppia di uomini: il protagonista si chiama Greg, e sta preparando un trasloco insieme al suo compagno Manuel quando i suoi genitori a sorpresa bussano alla porta, offrendosi di aiutarlo. L’uomo è sconvolto, perché non ha ancora fatto coming out, ma dopo che Manuel si è allontanato dalla casa consigliandogli di compiere il “grande passo”, Greg prende il posto del suo cane e il suo cane prende il suo, a causa dell’incantesimo celato nel collare. Questo scambio di ruoli causerà non pochi disastri in casa, ma gli permetterà anche di comunicare in modo diverso con sua madre e di capire che forse è venuto il momento di smetterla di nascondere alla sua famiglia chi è veramente.

Diretto da Steven Clay Hunter (che ha lavorato a Alla Ricerca di Nemo e Wall•E), il corto è dichiaratamente “tratto da una storia vera” e racconta in maniera molto naturale, divertente e commovente cosa significa decidere di fare coming out. Non mancano i momenti bizzarri, come quando la madre per poco non vede un calendario molto particolare:

La rappresentazione di personaggi omosessuali si sta lentamente facendo strada nei film Disney. In Onward c’è una ciclope che cita apertamente di avere una fidanzata, mentre in Star Wars: L’Ascesa di Skywalker si vede molto fugacemente un bacio tra due donne. Valkyrie, interpretata da Tessa Thompson, è il primo personaggio LGBT dell’Universo Cinematografico Marvel e Gli Eterni includerà un supereroe apertamente gay.