Non mi è piaciuto. Manteniamo semplicemente la cattiva TV nella sua dimensione. Questo è ciò che ha reso affascinante Baywatch. Cercare di far uscire dalla televisione questi film è solo un casino.

Nel 2017 è approdato nelle sale, il film tratto dalla celebre serie televisiva degli anni ’90. Il lungometraggio non ha avuto un riscontro troppo positivo al botteghino (ha incassato 170 milioni di dollari globalmente). E ora, noto volto della serie televisiva (che ha anche un cammeo nel lungometraggio), si è espressa durante un episodio di Watch What Happens Live with Andy Cohen in maniera non molto positiva sul suddetto film che vedeva nel cast Zac Efron e Dwayne Johnson:

Diretto da Seth Gordon, Baywatch vanta un cast composto da Dwayne Johnson, Alexandra Daddario, Priyanka Chopra, Zac Efron, Kelly Rohrbach, Hannibal Buress, Pamela Anderson e David Hasselhoff.

Questa la sinossi:

BAYWATCH racconta le vicende del bagnino Mitch Buchannon (Johnson) quando deve vedersela con una nuova recluta molto sfacciata (Efron). Insieme, scoprono un complotto criminale che minaccia il futuro della baia. Dwayne Johnson e Zac Efron guidano il cast del film che porta per la prima volta sul grande schermo i bagnini più sexy d’America, diventati vere e proprie icone degli anni ’90 grazie alla fortunata serie televisiva con David Hasselhoff e Pamela Anderson. Diretto dal regista di “Come ammazzare il capo… e vivere felici” Seth Gordon, il film vede la partecipazione anche di Alexandra Daddario, Kelly Rohrbach e Priyanka Chopra.

