È ormai da diverso tempo che non abbiamo aggiornamenti di sorta circa il sequel di, la pellicola diuscita nel 2004 che, a fronte di un budget di soli 30 milioni di dollari, riuscì a ottenere un box office di ben 622 milioni (dati non aggiornati all’inflazione, ndr.).

Di recente però Randall Wallace ha discusso della cosa durante un’intervista con Movieweb in occasione della promozione stampa dell’edizione steelbook di Braveheart in uscita per la celebrazione dei venticinque anni del kolossal di Mel Gibson.

Sul sequel di La Passione di Cristo, che dovrebbe intitolarsi Resurrection, spiega:

Nel settembre del 2016, in un’intervista rilasciata al pastore Greg Laurie, Mel Gibson si era così espresso circa il progetto:

Ne stiamo parlando. Naturalmente è un progetto molto importante. Sapete, non è La Passione 2, è la Risurrezione. Un soggetto rilevante che deve essere maneggiato con attenzione perché non vogliamo solo un rendering di… insomma, leggetevi quello che è accaduto. Leggerlo, averne effettiva esperienza e comprenderne i significati più profondi è complicato, ma Randall Wallace è all’altezza del compito. La fede è una cosa autentica. Ci ho pensato spesso nel corso del tempo, è come se con La Passione di Cristo io abbia realizzato il film supereroistico definitivo. Anche una persona come Desmond Doss è un supereroe anche perché nella vita di tutti i giorni i supereroi non indossano lo spandex e non fanno affidamenti su effetti speciali in 3D. Ma operano davvero a un livello superiore, quasi sovrannaturale. Guardano e puntano a qualcosa di più grande di loro e fanno qualcosa di realmente sovrumano.