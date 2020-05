Secondoil miglior film del decennio che si è appena concluso è The Social Network , scritto dae diretto da

Il regista lo ha rivelato al magazine francese Premiere, e non ha voluto dare spiegazioni particolarmente elaborate sul motivo della sua scelta:

È The Social Network, assolutamente. È il numero uno perché, a mio avviso, è il migliore, tutto qui. Batte tutta la concorrenza.

Uscita nel 2010, la pellicola di Fincher dedicata alla creazione di Facebook è stata nominata a 8 premi Oscar, vincendone 3 (miglior sceneggiatura adattata, miglior montaggio e miglior colonna sonora).

In passato Tarantino aveva nominato Dunkirk di Christopher Nolan il secondo miglior film degli anni dieci, citando poi anche Unstoppable. Il sito ricorda poi che nel 2011 aveva nominato miglior film dell’anno Midnight in Paris di Woody Allen, e nel 2015 Mad Max: Fury Road. Non sorprende però che il regista ami così tanto The Social Network, vista la sua passione per Aaron Sorkin: seguiva ossessivamente la serie tv The Newsroom, rivedendo ogni nuovo episodio tre volte nella stessa settimana.

E a proposito di Sorkin, vi ricordiamo che un anno fa lo sceneggiatore aveva ammesso di aver ricevuto più volte il suggerimento di scrivere un seguito del film:

Ho ricevuto più di una mail da lui con un allegato che diceva “Non è il momento di un sequel?”. Prima di tutto, conoscevo molto di più Facebook nel 2005 di quanto non sia ora nel 2018, ma conosco abbastanza elementi per sapere che dovrebbe esserci un sequel. Un sacco di cose molto interessanti e drammatiche sono successe da quando il film si conclude con la causa dei gemelli dei gemelli Winklevoss e Eduardo Saverin.

