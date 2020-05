, The Blues Brothers e Top Gun sono pronti al debutto in 4K nel mese di giugno anche nel mercato italiano grazie a Universal Pictures Home Entertainment Italia

A seguire trovate tutti i dettagli del comunicato stampa e i packshot!

Certi amori non si scordano mai. Ed è proprio per questo che Universal Pictures Home Entertainment Italia ha preparato un giugno dedicato all’amore per il cinema più autentico, quello per i film che hanno fatto la storia, con un appuntamento imperdibile per collezionisti e non.

In occasione di alcuni anniversari speciali, verranno infatti lanciati i film per la prima volta nell’esclusivo formato 4k Ultra HD, per rivivere le emozioni persino meglio della prima volta con tutta la qualità della risoluzione alla massima definizione.

I film non hanno sicuramente bisogno di presentazioni: per la prima volta in 4k UHD, saranno disponibili Lo Squalo, The Blues Brothers e Top Gun.

Lo Squalo, il capolavoro firmato Steven Spielberg, compie 45 anni. Si veste quindi a festa per l’occasione, con un’edizione speciale limitata Digibook che comprende 2 dischi: il 4k UHD e il formato standard HD Blu-ray, insieme ad uno speciale book da collezione che contiene numerose immagini e disegni di produzione, tra cui anche gli storyboard originali. Sarà inoltre disponibile uno Steelbook 4k del film. L’edizione speciale sarà disponibile a partire dal 10 giugno nei principali rivenditori fisici e online.

The Blues Brothers, con il compianto Jon Belushi, arriva al suo 40° compleanno. Quest’edizione 20° anniversario si presenta in formato Steelbook 2 dischi, contenente il film in versione 4k Ultra HD e in versione Blu-Ray standard, con una ricca sezione di contenuti tra cui: In ricordo di John; La trasposizioe della musica; e molto altro. L’edizione speciale sarà disponibile a partire dal 10 giugno nei principali rivenditori fisici e online.

Top Gun arriva, invece, in tutto il suo splendore in 4k Ultra HD per prepararci al meglio al nuovo film Top Gun: Maverick, in uscita nei prossimi mesi al cinema. Il film sarà disponibile in formato 4k UHD a partire dal 24 giugno nei principali rivenditori fisici e online.

A questi titoli, si aggiunge anche Il Gladiatore, in arrivo con uno speciale Steelbook da collezione in 4k UHD per spegnere le sue prime 20 candeline. L’edizione 20° anniversario Steelbook contiene il film in versione 4k Ultra HD e in versione Blu-Ray standard, con un intero disco bonus ricco di contenuti extra, tra cui: Versione cinematografica (155 min.) con commento audio, versione estesa (170 min.) con introduzione di Ridley Scott e commento audio, Le pergamene della conoscenza contenuti interattivi. L’edizione speciale sarà disponibile a partire dal 10 giugno nei principali rivenditori fisici e online.

Festeggiano anche Giorni di tuono, al suo 35esimo compleanno, e La guerra dei mondi, che compie 15 anni.

Con alcune delle scene su pista più spericolate e spettacolari mai catturate su pellicola, Giorni di tuono ha contribuito al successo di Cruise e a portarlo nell’olimpo di Hollywood. La versione 4k UHD include una featurette inedita che ripercorre la produzione del film insieme a Bruckheimer.

In La guerra dei mondi, Cruise interpreta il protagonista di questo adattamento contemporaneo del classico di H.G. Wells, che ha guadagnato oltre 600 milioni di dollari nel mondo. L’edizione 4K UHD include oltre un’ora di contenuti speciali, tra cui featurette dal dietro le quinte, diario di produzione, uno sguardo ai personaggi e molto altro.

I film saranno disponibili in formato 4k UHD a partire dal 24 giugno nei principali rivenditori fisici e online.