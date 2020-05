Verranno annunciati il 3 giugno alle ore 18 i circa 50 film che riceveranno l’etichetta “Cannes 2020”, e tra questi ci sarannodi Wes Anderson,di Thomas Vinterberg edi Naomi Kawase (oltre, forse, adi Francois Ozon edi Apichatpong Weerasethakul).

Come noto, il festival si sarebbe dovuto tenere a maggio, durante il lockdown è slittato a giugno e poi è stato cancellato. Il direttore artistico Thierry Fremaux e il comitato di selezionatori hanno quindi deciso, in mancanza di un festival fisico, di etichettare i film che avrebbero partecipato all’edizione di quest’anno in Concorso o nelle sezioni Un Certain Regard e alla Settimana della Critica. È probabile che alcuni di questi film vengano proposti nei festival autunnali, e l’etichetta marchi la collaborazione con Cannes: i festival che hanno già dato la propria disponibilità a proporre film “curati” da Cannes 2020 (partecipando anche al concorso) sono Toronto, San Sebastian, New York, Busan, Deauville, Angoueleme e Mexico. Tra questi NON ci sarà il Festival di Venezia, come vi accennavamo l’altroieri, che peraltro secondo Variety ha soffiato a Cannes DNA di Maiwenn e Tre Piani di Nanni Moretti (cosa francamente un po’ dubbia, visto il rapporto strettissimo tra il regista e il festival).

Alcuni film invece usciranno direttamente al cinema, tra giugno e il maggio del 2021. Altri ancora hanno avuto l’opportunità di rientrare nel processo di selezione dell’edizione 2021 del festival, che partirà a novembre (si parla, tra gli altri, di Annette di Leos Carax, On a clear half morning di Bruno Dumont e Benedetta di Paul Verhoeven).

Secondo quanto riporta Variety, un film che porterà l’etichetta Cannes 2020 partecipando al Toronto Film Festival sarà The French Dispatch, che in precedenza avrebbe dovuto aprire Cannes e la cui uscita è stata rinviata al 15 ottobre. Si pensa poi che possa accadere lo stesso con il nuovo film di Sofia Coppola, intitolato On the Rocks.

Appuntamento quindi al 3 giugno quando verrà presentata la lista completa.