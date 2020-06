È stata una decisione basata su una specie di interpretazione opposta di ciò che ho letto nei libri, e cioè il fatto che Eoin faccia progressivamente acquisire ad Artemis un senso di moralità. Nei libri, è una specie di cattivo dei film di James Bond di soli 11 anni. Ho pensato che per il pubblico che non conosce i libri sarebbe stata dura accettare questa cosa. E non sarebbe stato un percorso semplice da riprodurre in un solo film – ho avuto un’esperienza simile con Thor, nell’infinito modo in cui poteva essere rappresentato il supereroe. Dovevamo far sì che un numero sufficiente di spettatori tenesse per Artemis Fowl. Eoin riesce a farlo lungo tutti i libri, ma è difficilissimo fare la stessa cosa quando non c’è un contesto: lo incontriamo in un arco narrativo che sembra quello di Michael Corleone ne Il Padrino. Bisogna, in pratica, arrivare a raccontare la storia che precede l’inizio dei romanzi. Quindi la storia delle sue origini, come per Thor, era una nella quale in cui avremmo visto il personaggio più abbozzato, e in questo caso doveva essere più familiare: andare a scuola, per esempio, è un elemento affine al pubblico del nostro film. Mi interessava meno presentare la storia in modo diverso, con un protagonista che viveva una vita privilegiata. Volevo trovare il lato umano di questo personaggio prima di imbarcarci in un’avventura che sarebbe stata l’opposto di quella dei libri, ma coerente con ciò che volevo raccontare: un viaggio che avrebbe portato Artemis, alla fine, a essere pronto ad abbracciare il suo lato oscuro.

Lo vediamo quindi acquisire quelle caratteristiche, e mi è sembrato fosse il modo giusto per avvicinare il pubblico che non conosce i libri a questo contesto, un contesto che poi Eoin propone nel resto dei libri. Sperando di poter continuare a raccontare queste storie anche nei film, anche se viaggiando in un’altra direzione.