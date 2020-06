Durante una nuova sessione di Q&A con i fan su Instagram ha ricordato il momento in cui presentò per la prima volta

Fu infatti proprio il regista di Guardiani della Galassia a introdurre il nuovo interprete di Spider-Man all’iconico creatore dei fumetti, come ha ricordato quando un fan gli ha chiesto “Hai qualche aneddoto su Stan che ti viene spesso in mente?”:

Fui io a presentare Tom Holland a Stan Lee proprio poco dopo il suo ingaggio per interpretare Spider-Man. Stan gli dice: “Ma certo! Mi dicono che sei fantastico! Personalmente, non mi sembra!” E scoppiammo tutti a ridere.

Qualche anno dopo, più precisamente nel 2018, Stan Lee ebbe modo di tessere le lodi del nuovo arrampicamuri che nel frattempo aveva potuto vedere in azione:

Penso che Tom Holland sia uno Spider-Man grandioso. Ha l’altezza e l’età che immaginai quando scrissi per la prima volta Spider-Man. Non ho mai immaginato Spidey come particolarmente robusto. Come sta il mio amico Tom?

Ricordiamo che Holland tornerà nei panni dell’Uomo Ragno in Spider-Man 3, la cui data di uscita è slittata al 5 novembre 2021 e che verrà girato più avanti quest’anno. L’attore sarà anche il protagonista del film di Uncharted, cosa che potrebbe creare qualche problema di sovrapposizione tra i suoi impegni con la Sony.

James Gunn, in compenso, continua con la post-produzione di The Suicide Squad (“i montatori e io stiamo montando il film da remoto”) e, non appena avrà finito, inizierà a dedicarsi alla pre-produzione di Guardiani della Galassia 3. Durante il Q&A ha risposto anche ad altre interessanti domande: