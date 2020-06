In rete è approdato un nuovo poster di, il thriller psicologico conche sarebbe dovuto arrivare in sala a settembre, e invece “aprirà” la nuova stagione cinematografica il(e non più il 1 luglio come previsto inizialmente, la decisione è arrivata dopo il rinvio di Tenet ).

Del cast fanno parte anche Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Jimmi Simpson e Austin P. McKenzie. Potete ammirare il poster, che contiene ancora la data precedente, qua sotto:

Questa la sinossi di Unhinged:

Rachel (Caren Pistorius) ha fatto tardi a lavoro e discute a un semaforo con un estraneo (Crowe) la cui vita lo ha reso vulnerabile e invisibile. Presto Rachel si ritroverà a essere l’obiettivo, assieme a tutti coloro che ama, di un uomo deciso a lasciare un ultimo segno dandole una serie di lezioni letali. Seguirà un gioco tra gatto e topo che dimostrerà che non si sa mai quanto si possa essere vicini a qualcuno che sta per diventare…squilibrato.

Il film è diretto da Derrick Borte (American Dreamer), mentre nel cast ci sono anche Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Jimmi Simpson e Austin P. McKenzie.

Che ne dite del nuovo poster di Unhinged con Russell Crowe?

