La prima notizia era arrivata nel 2011 , ma l’adattamento cinematografico live-action della serieera in lavorazione da una decina d’anni già da prima del coinvolgimento dinel 2015; ora arriva la conferma ufficiale da parte dell’attore che il progetto è definitivamente morto.

In una recente intervista con Variety, quando gli è stato chiesto se il film fosse ancora in lavorazione, Joseph ha risposto:

No, non lo è. So che hanno fatto una serie tv Apple, che ancora non ho visto, ma a cui non vedo l’ora di dare un’occhiata. Ci sono molti progetti in via di sviluppo, continuamente. Alcuni hanno il via libera per una serie di motivi, atri no. Mettiamo impegno, tempo e lavoro in molti di questi progetti, ma spesso purtroppo molti di questi non si realizzano. Fraggle Rock è stato uno di questi.