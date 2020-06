Qualche giorno fa, abbiamo visto, il Poe Dameron di, nella prima foto diil nuovo film di Paul Schrader, presentato ai potenziali compratori questi giorni in occasione del Marché du Film di Cannes, svoltosi in maniera virtuale quest’anno.

Se vi è sfuggita, potete trovarla in questo articolo.

Intanto però, in un’intervista a Deadline, Oscar Isaac ha parlato, brevemente, anche di Star Wars ammettendo di non essere molto propenso all’idea di un eventuale ritorno alla saga.

Ecco come si è espresso l’attore:

Ho gradito la sfida di questi film e il lavorare con un gruppo davvero estremamente numeroso composto da artisti incredibili, attori, costruttori di oggetti di scena, scenografi, insomma è stato davvero divertente. Ma non è quello che sono naturalmente portato a fare. Sono più portato per questi film “fatti a mano”, per il lavoro con persone che mi ispirano. I film di Paul Schrader, le opere che ha realizzato, sono lungometraggi come quelli che compongono il mio DNA. E non sono il solo, chiaramente. Per ogni attore di una certa generazione ci sono delle pellicole che li hanno resi ciò che sono e nel mio caso si tratta della tipologia che vi ho descritto. Per quel che mi riguarda, mi sento a un punto di svolta personale e non ha nulla a che vedere con il prodotto finito. È più una questione relativa al processo. Tornerei come Poe? Probabile, ma chi lo sa. Magari se avrò bisogno di un’altra casa o qualcosa del genere.