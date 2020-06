non ha avuto un enorme successo al botteghino nella sua uscita nelle sale. Tuttavia il film con protagonistaè diventato con il tempo un vero e proprio cult tra gli amanti del cinema e non solo.

In una recente intervista a Entertainment Weekly Edgar Wright ha però rivelato una piccola curiosità riguardo la sua pellicola. Il regista ha infatti rivelato che la Universal durante la pre-produzione del film aveva suggerito di affidare la parte del protagonista a Seth Rogen:

Molto Incinta era appena uscito, e [l’allora presidente della produzione della Universal] Donna Langley suggerì Seth Rogen come Scott Pilgrim. Adoro Seth, ma non riuscivo a capire… Michael Cera era l’unica persona che mi veniva in mente. Ho amato Arrested Development, è canadese, è magro, suona la chitarra e l’idea di Michael come Romeo è intrinsecamente divertente.