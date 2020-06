Secondo quanto riportato da Variety faranno parte del cast di, action thriller indipendente che sarà diretto da(I’m the Same, Egg, Bitch).

Basato su una sceneggiatura di Tony Armer l’opera si ispira a un concept di Dale Pople. Nel lungometraggio la Ricci interpreta una madre single malata terminale che viene reclutata da un misterioso agente (Hoper) per assassinare il leader di una setta che traffica esseri umani (Dastmalchian) e promette alla donna una vita migliore per suo figlio.

Tony Armer, Marty Poole (Fairway Film Alliance), Michael E. Brown, Ramfis Myrthil e Jory Weitz produrranno il progetto. Mentre Santosh Govindaraju e Dan Reardon saranno i produttori esecutivi.

Le riprese del lungometraggio avranno inizio questo autunno a New Orleans.

Christina Ricci è apparsa al cinema negli ultimi anni in titoli come Distorted, Mothers and Daughters, Il caso di Lizzie Borden e Around the Block. Tom Hopper ha fatto parte di film come Terminator – Destino oscuro, Come ti divento Bella e presto lo vedrenmo nella seconda stagione di The Umbrella Academy. Invece abbiamo visto David Dastmalchian di recente in Ant-Man and the Wasp.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto? Diteci la vostra nei commenti!