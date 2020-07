Nelle ultime ore, si è tornati a discutere dicon la complicità di un aggiornamento che in realtà aggiornamento non è pubblicato dal solitamente affidabile The Disinsider

In buona sostanza, il sito non aggiungeva nulla di nuovo rispetto al già noto, ovvero che presso la Casa di Topolino si starebbe ancora discutendo di un nuovo TRON con Jared Leto, notizia che, in realtà, circola già da diverso tempo, dal marzo del 2017 per l’esattezza.

Molto più interessanti, in tal senso, le dichiarazioni di Mitchell Leib, l’executive di Disney Music che, fra le altre cose, ha supervisionato la produzione di quanto fatto dai Daft Punk sull’acclamata colonna sonora per TRON: Legacy.

Secondo Leib, anche in virtù del successo ottenuto da Disney+, è arrivato il momento di mettersi al lavoro su un TRON 3.

Adesso con Disney+ abbiamo l’opportunità di produrre contenuti che, altrimenti, non saremmo stati in grado di creare per il business cinematografico. Noi ci muoviamo principalmente nel campo da gioco dei grandi blockbuster e, a meno che non si tratti di un’idea davvero grandiosa, non facciamo piccoli film. Riassumendo: cerchiamo quasi sempre di lavorare al prossimo film da un miliardo di dollari d’incasso. Da un lato è una strategia grandiosa. Però è anche vero che può diventare un ambito operativo limitante, ma adesso Disney+ ci dà l’opportunità di espandere e avere un’offerta di contenuti più diversificata. Gli stessi Daft Punk hanno delle quote in una compagnia di produzione cinetelevisiva. Insomma, ho anche avuto un pranzo con Paul Hahn per cominciare un po’ a parlare di un sequel di TRON, di un TRON 3. Abbiamo una grande sceneggiatura, una sceneggiatura davvero fenomenale per la quale sono realmente emozionato. E se, qualche anno fa non l’abbiamo fatto perché non era il momento giusto, credo che adesso quel momento sia arrivato e abbiamo anche imparato molto dal precedente film.

Leib spiega che uno dei pezzi più importanti del puzzle è e resta il coinvolgimento dei Daft Punk, cosa che la Disney intende chiaramente fare. Lo studio sarebbe anche propenso a ri affidare la regia della pellicola a Joseph Kosinski, già dietro alla macchina da presa di TRON: Legacy.

Ad aprile era stato lo stesso filmmaker ad affrontare questo argomento spiegando:

C’è sempre stato un certo interesse per un sequel sin dall’uscita di Legacy. Ci sono sempre state delle voci, dei bisbigli relativi al farne un altro, al continuare la storia. Qualche anno fa mi trovavo in Cina e ho visto la costruzione della ride di TRON a Shanghai che, a quanto pare, è mediamente straordinaria, mi piacerebbe provarla prima o poi. Penso che sia ancora un apprezzabile gioiello nella corona delle IP della Disney, ci sono fan e persone che continuano a chiederlo con delle petizioni in maniera tale da far discutere la cosa nei corridoi dello studio. Come ogni cosa ha bisogno di una concomitanza di fattori, dalle tempistiche a tutti gli altri elementi correlati che rendono possibile la realizzazione di un film. Penso sia fattibile e credo che ne varrebbe anche la pena. Ci sono davvero tante idee in questo franchise, dovute anche al fatto che è unico e diverso da tutto il resto. Ritengo che il franchise possa avere un futuro e spero che possa proseguire. Ogni volta che esce un film di TRON deve necessariamente spingersi oltre i limiti in una maniera se non in tutte le maniere possibili. È un requisito fondamentale di un film di TRON: deve essere ambizioso dal punto di vista del filmmaking e, si spera, anche dal punto di vista della narrazione e delle idee alla base. Le idee di Steven Lisberger per il primo film erano clamorosamente in anticipo sui tempi. E questa qualità deve essere un requisito imprescindibile di ogni film di TRON.

Vi piacerebbe vedere, magari su Disney+, TRON 3? Ditecelo nei commenti!