scatenato.

Dopo essersi infiltrato a un comizio di estrema destra americana travestito da cantante bluegrass, dove si è esibito con una canzone dal testo decisamente razzista (ecco tutti i dettagli), la nuova vittima del geniale comedian è Rudolph Giuliani, popolarissimo ex sindaco di New York per il Partito Repubblicano dal 1º gennaio 1994 al 31 dicembre 2001.

A fare un resoconto dell’accaduto è Page Six che racconta di come Sacha Baron Cohen, con barba finta e bikini glitterato, abbia interrotto un’intervista che Giuliani stava concedendo in un popolare albergo della Grande Mela.

Ieri, l’ex sindaco si è infatti recato al Mark Hotel di NY per concedere quella che lui pensava fosse una seria intervista, a pagamento, su come la città ha risposto all’emergenza sanitaria del nuovo Coronavirus. In base agli accordi, il compenso doveva andare direttamente alla Stephen Siller Tunnel to Towers Foundation, fondazione per le vittime e i familiari dell’11 settembre che porta il nome di uno dei pompieri morti in servizio durante l’attacco alle Torri Gemelle.

È lo stesso politico a spiegare come si siano svolti i fatti mentre stava conversando con una giornalista all’interno di una stanza con tutto l’abituale setting di luci e strumentazioni per interviste di questo tipo:

Ad un tratto irrompe questo tizio con quello che definirei come un look transgender rosa. Portava un bikini rosa glitterato, con i pizzi e sotto un top di rete traslucida, era assurdo. Aveva la barba, le gambe nude e non rientrava nell’ambito di quello che sono solito definire come attraente.

Giuliani non aveva subito riconosciuto che si trattava di Cohen:

Questa persona è entrata gridando e urlando, ho pensato che si trattasse di una truffa o di una qualche forma di ricatto quindi ho chiamato la polizia. Poi lui è scappato via.

Sacha Baron Cohen è stato poi avvistato mentre fuggiva dal ben noto hotel dell’Upper East Side indossando un accappatoio.

Rudolph Giuliani ha poi spiegato:

Ho capito solo dopo che Sacha Baron Cohen. Ho pensato a tutta la gente che ha fregato e mi sono sentito sollevato dal fatto che con me non c’è riuscito. Sono fan dei suoi film, in particolare Borat, perché sono stato in Kazakhstan [imitando l’accento di Borat] “Lei è mia sorella. È la quarta prostituta in tutto il Kazakhstan!”. Molto divertente.

C’è chi ipotizza che l’attore stia registrando nuovi episodi della serie di Showtime Who Is America?, anche se l’attore ha più volte affermato che non vi sarà una seconda stagione.

