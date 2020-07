Vedere una versione adulta della figlia di Vernita Green (Vivica A. Fox) in un ipoteticoVol. 3? La stessa Fox in una scorsa intervista, nell’eventualità che Quentin Tarantino sviluppi un film in futuro, aveva proposto(Spider-man: Far From Home) nella parte della figlia del suo personaggio.

Ebbene Boss Logic ha cercato di immaginare Zendaya proprio in quel ruolo mettendola al centro di un suggestivo fan poster di “Kill Bride”.

Lo potete vedere qua sotto:

Qua sotto trovate la sinossi di Kill Bill. Vol. 1: Uma Thurman è la sposa, che subisce una terribile imboscata durante la sua festa di nozze, nella quale tutti gli invitati, suo marito nonchè il figlio che ha in grembo, vengono brutalmente sterminati. Dopo essersi svegliata da un coma di 4 anni, intende vendicarsi nei confronti dei responsabili del massacro. Si tratta dei membri di un gruppo elitario di killer, guidato dal personaggio di spicco di nome Bill, noti come la Deadly Viper Assassination Squad, o DVAS. Ognuno di questi efferati assassini ha un nome in codice secondo le varie specie di serpenti velenosi.

