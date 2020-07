Come prevedibile, la cancellazione della data di uscita diprevista per il 12 agosto ha avuto un impatto sulla riapertura dei cinema statunitensi della più grande catena cinematografica al mondo, AMC Theatres (proprietaria anche di UCI Cinemas).

Non si tratta tuttavia di una sospensione, quanto di uno slittamento di un paio di settimane: secondo l’Hollywood Reporter, infatti, i 450 cinema della catena non riapriranno più il 30 luglio ma a metà agosto. Non è stata ancora comunicata una data precisa, e la lista dei cinema non è stata ancora definita, in quanto dipenderà dalle misure in atto nelle varie aree del paese. Si tratta di una flessibilità inevitabile, che dovrà cercare un equilibrio tra le chiusure dovute al prolungarsi dell’emergenza Coronavirus e la necessità di riaprire in sicurezza dove possibile. In linea con quanto annunciato, per esempio, poco fa da Orion pictures, che distribuirà Bill & Ted 3 sia al cinema che in digitale a partire dal 1 settembre.

AMC ha comunicato ufficialmente:

Questa nuova tempistica riflette le date di uscita che attualmente ci aspettiamo avranno film come Tenet della Warner Bros. e Mulan della Disney, così come tanti altri nuovi film in arrivo sui grandi schermi dei cinema AMC:

Come noto, le grandi catene cinematografiche americane hanno deciso di non riaprire i battenti finché non vi saranno prodotti originali da proporre nelle sale, per evitare di andare in perdita per settimane o mesi (come invece sta capitando in Italia, dove i cinema hanno riiniziato ad aprire sicuri che a fine luglio sarebbero usciti film come Onward e Tenet: le nuove date di uscita di questi ultimi attualmente sono previste per il 19 e il 26 agosto.)

Vi ricordiamo che le ultime indiscrezioni vedono la Warner Bros adottare una strategia di lancio globale non tradizionale per Tenet, con un’uscita internazionale fissata per fine agosto e una americana fissata per i primi di settembre nel weekend lungo del Labor Day. Nulla è ancora ufficiale, anche se la decisione di AMC lascia immaginare che possa esserci qualcosa di vero. Al momento il primo film in arrivo negli USA è Mulan (21 agosto, ripetiamo: per ora), seguito da Bill & Ted il 1 settembre e Unhinged (che non ha più una data certa).

Vi terremo aggiornati.