Ad aprile abbiamo scoperto chesarebbe tornato dietro la macchina da presa per dirigere, adattamento del romanzo di Suzanne Collins prequel della saga di

Discussing Film ha chiesto una aggiornamento al regista dei film con Jennifer Lawrence, che ha spiegato:

Lo adoro. Ho trascorso momenti fantastici realizzando tre dei quattro film [di Hunger Games]. Ho lavorato con persone fantastiche, adoro Suzanne Collins e adoro il mondo [che ha creato]. Ho sempre apprezzato davvero la rilevanza dei temi e delle idee affrontate dai libri. Credo sia uno dei motivi per cui sia stato scelto un cast di grande talento e per cui i film abbiano avuto così tanto successo tra persone di ogni età e non solo adolescenti. Ho sempre desiderato tornare in quel mondo, ma volevo che succedesse per motivi organici, ovvero grazie a Suzanne, e non per volere di uno studio che ordina di inventarsi una storia per un sequel o un prequel.

Quando ho saputo che stava scrivendo un libro sono stato felicissimo. Mi ha chiamato prima della pubblicazione per raccontarmi qualche dettaglio aggiuntivo, ma non voleva rovinarmi la sorpresa in modo che mi godessi a pieno la lettura. Quando ha finito di lavorare con i suoi editori, ha spedito il libro nell’ufficio del suo agente qui a Los Angeles, sono andato lì e l’ho letto in due giorni. L’ho amato. Amo la storia, amo di cosa tratta e di quanto sia attuale. È sempre stata bravissima in quello. È una scrittrice davvero abile con i colpi di scena e con gli espedienti per tenere i lettori incollati al libro. I personaggi sono bellissimi e in generale è emozionante immergersi di nuovo in una versione iniziale di quel mondo e con personaggi nuovi in gran parte. È davvero emozionante e la sceneggiatura procede a gonfie vele.