Hunger Games: ecco la trama e la copertina del romanzo prequel su Haymitch, il film in arrivo nel 2026

Pubblicazione: 16 ottobre alle 15:01

Dopo l'annuncio di alcuni mesi fa, scopriamo nuovi dettagli su Hunger Games: Sunrise of the Reaping, il secondo romanzo prequel della saga di Hunger Games scritto da Suzanne Collins.

La trama

La data di pubblicazione in lingua originale è fissata al, mentre non è ancora nota quella della versione italiana, che sarà edita da Mondadori.

Il romanzo rivisita il mondo di Panem 24 anni prima degli eventi di "Hunger Games", partendo dalla mattina della mietitura dei 50° Hunger Games, anche noti come la seconda Edizione della Memoria.

Mentre il sole sorge sui 50° Hunger Games, la paura attanaglia i distretti di Panem. Quest'anno, in onore dell'Edizione della Memoria, il doppio dei tributi verrà prelevato dalle abitazioni. Quando viene estratto il suo nome, il ragazzo sente i suoi sogni infrangersi. Viene strappato dalla sua famiglia e dall'amore della sua vita e trasportato a Capitol con gli altri tre tributi del Distretto 12: una giovane amica che è quasi una sorella per lui, uno scommettitore compulsivo e la ragazza più altezzosa della città. Quando iniziano i Giochi, Haymitch capisce di essere destinato a fallire. Ma c'è qualcosa in lui che vuole lottare ... e fare in modo che quella lotta abbia una risonanza ben oltre l'arena mortale.

La copertina

"Il sole pungente sorge su un simbolo che significherà molto per Haymitch Abernathy, così come per innumerevoli lettori", ha commentato David Levithan, vicepresidente, editore e direttore editoriale di Scholastic. "L'artista Tim O’Brien ha creato un'altra copertina iconica di 'Hunger Games' — questa volta esplorando simbolicamente uno dei temi centrali della serie: come forze contrastanti possano essere collegate dalla loro natura comune, l'usignolo e il serpente che nascono dalla stessa fonte".

Il romanzo arriverà in libreria nel 2025

Hunger Games: il nuovo film arriva nel 2026

La Lionsgate, come noto, ha tretto un accordo con Suzanne Collins per portare Hunger Games: Sunrise on the Reaping al cinema. L'idea è che alla regia torni ancora una volta Francis Lawrence, oramai avvezzo al mondo di Panem.

L'uscita nelle sale del nuovo film prequel è previsto per il 20 novembre 2026, perciò le riprese inizieranno l'anno prossimo.

Ad oggi non è stato annunciato ancora alcun componente del cast.