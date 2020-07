, la pellicola con, Zac Efron, Michelle Williams, Rebecca Ferguson e Zendaya, era una delle grandi assenti dal catalogo ditanto che la major, nel corso di queste settimane, è stata letteralmente subissata di richieste da parte di chi non vedeva l’ora di poter avere a portata di telecomando la pellicola della fu

E The Greatest Showman figura proprio fra i nuovi arrivi previsti su Disney+ nel corso del mese di agosto.

Come potete vedere dall’immagine qua sotto, il popolare musical sarà disponibile a partire dal 14 agosto.

Il successo al box-office di The Greatest Showman, avvenuto in maniera graduale, costante nel corso delle settimane di presenza al cinema, con fare letteralmente “vecchio stile” in un panorama fatto d’incassi stellari fatti principalmente nelle prime due settimana di presenza in sala, è stato accompagnato anche da ottimi numeri in ambito di chart musicali.

Nel gennaio del 2019 BuzzAngle Music, un servizio di analisi del consumo della musica, pubblicava infatti la classifica degli album più venduti del 2018, per realizzare la quale sono state sommate le vendite degli album fisici e le vendite degli album e delle tracce digitali.

Secondo i calcoli, The Greatest Showman è stato l’album più acquistato dell’anno, l’unico in grado di vendere oltre un milione di copie (1.3 milioni). Secondo posto per A Star is Born, che però ha avuto solo un trimestre a disposizione, con 525mila unità. Segue Man of the Woods di Justin Timberlake con 377mila unità.

BuzzAngle aveva anche creato una classifica anche includendo gli streaming, nella qualeThe Greatest Showman scende al quarto posto dopo Drake, Post Malone e XXXTentacion, e addirittura esce dalla top-25 se si considerano unicamente gli streaming.

Il dato era decisamente interessante: significava difatti che chi va al cinema non coincide esattamente con chi sottoscrive piani streaming audio su Spotify o Apple Music, e che probabilmente è ancora molto legato al possesso della copia fisica di una determinata colonna sonora se ha amato particolarmente un film.

Questa la sinossi:

THE GREATEST SHOWMAN è un intenso e originale musical che parla della nascita del business dell’intrattenimento, ma soprattutto celebra il senso di meraviglia che ognuno di noi prova quando i sogni diventano realtà. Ispirato all’immaginario e ai progetti ambiziosi di P.T. Barnum, THE GREATEST SHOWMAN racconta la storia di un visionario che dal nulla creò uno spettacolo ipnotico destinato a diventare un successo mondiale. THE GREATEST SHOWMAN è diretto da un regista alla sua prima esperienza dietro la macchina da presa, Michael Gracey, con le musiche dei vincitori degli Oscar Benji Pasek e Justin Paul (La La Land), e con protagonista l’attore nominato agli Oscar Hugh Jackman.

Scritto da Jenny Bricks e Bill Condon e diretto da Michael Gracey, The Greatest Showman è uscito il 25 dicembre 2017 negli USA e in Italia.