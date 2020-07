Dopo lo straordinario successo online di Hamilton , Disney+ torna a puntare sui musical mettendo in sviluppo l’adattamento del musical di Broadway

Wanuri Kahiu, regista di Rafiki presentato a Cannes, dirigerà la pellicola su una sceneggiatura della drammaturga Jocelyn Bioh.

Marc Platt, produttore del musical di Broadway Wicked, lavorerà a questo progetto che a differenza di Hamilton sarà un vero e proprio adattamento filmico.

Il musical del 1990 è basato sul romanzo di Rosa Guy My Love, My Love; or, The Peasant Girl. La storia è ambientata sulle isole dei Caraibi delle Antille francesi e ha per protagonista una contadina che si innamora di un aristocratico. Tra i due nascono dei problemi a causa delle differenze sociali, ma il potere dell’amore interverrà per appianare tutte le divergenze.

Il musical ha fatto il suo debutto a Broadway nel 1990 ed è rimasto in scena per poco più di un anno per un totale di 469 repliche. Qualche anno dopo si è invece spostato a Londra con la partecipazione di Sharon D. Clarke e ha ottenuto grandissimo successo ai Laurence Olivier Awards vincendo come miglior nuovo musical.

